Samenwerking hospice Smelnehaven en gemeente

Publicatie: wo 03 april 2019 17.50 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland en hospice Smelnehaven zitten om tafel om de werkwijze bij de instelling voor terminale zorg te vereenvoudigen. Het gaat dan vooral om het verrekenen van de zorg van cliënten, die uit andere gemeenten komen.

Toevalligerwijs kruizen de wensen van het hospice en een politieke vraag om de vereenvoudigen elkaar. Vijf partijen dienden vorige week in de raadsvergadering een motie in. ,,Het grootste deel van de gasten van het hospice is afkomstig uit Smallingerland en de omringende gemeenten als Opsterland, Ooststellingwerf, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen”, weet VVD’er Sipke Hoekstra, ,,Zij maken gebruik van huishoudelijke zorg vallend onder de WMO. Die moet door het hospice voor alle individuele gasten bij de verschillende afzonderlijke gemeenten per werkelijke opnametijd moet worden aangevraagd.”

In andere gemeenten fungeert de gemeente waarin het hospice staat als portaal. Bij de finale afrekening aan het einde van het jaar wordt dan de balans opgemaakt en de kosten verrekend. ,,Het toeval wil dat de secretaris van het hospice met onze ambtenaren een oriënterend gesprek is aangegaan. Insteek is om met een vast jaarbedrag te gaan werken. U wordt dus op uw wenken bediend”, stelt wethouder Piet de Ruiter.

De motie is ingetrokken, in afwachting van de uitkomsten van de gesprekken met het hospice. De kosten voor de huishoudelijke hulp bij het hospice Smelnehaven lagen vorig jaar op 28.860 euro.