6 weken cel voor gedoe om fietssleuteltje

Publicatie: wo 03 april 2019 14.10 uur

LEEUWARDEN - Een 31-jarige inwoner van Emmen die op 29 september 2017 bij een snackbar aan de Zuidkade een jongen knock-out sloeg, is woensdag door politierechter Tom Wolters bij verstek veroordeeld tot zes weken cel. Een medeverdachte, een Drachtster (31) kreeg een werkstraf van 60 uur.

De Drachtster kwam woensdag wel naar de rechtbank, de andere verdachte niet. De zaak was behoorlijk oud omdat de politie nogal wat moeite moest doen om de man op te sporen. Hij had een adres in Noorwegen, waar hij niet bleek te wonen.

Knock-out

De mannen ergerden zich aan het latere slachtoffer. Die was zijn fietssleutel kwijt en gaf daar kennelijk nogal luidruchtig blijk van. Buiten de snackbar kwam het tot een discussie en vielen er uiteindelijk rake klappen. De Emmenaar was naar buiten gelopen en sloeg vanuit het niets één van de jongens tegen de grond. Toen de jongen opstond, sloeg de Emmenaar hem knock-out.

Zelfverdediging

De Drachtster haalde uit naar de andere jongen, die vanuit de snackbar naar buiten was gekomen. Zijn verweer dat hij uit zelfverdediging had gehandeld, wees de rechter van de hand. Ter illustratie liet Wolters de beelden van de bewakingscamera’s afspelen. Daarop was duidelijk te zien dat de Emmenaar recht op het slachtoffer afliep en uithaalde. De Drachtster hield zijn hand tegen de borst van de andere jongen en haalde vervolgens ook uit.

‘Om een fietssleuteltje’

‘En dat allemaal om een fietssleuteltje’, zei officier van justitie Riemke van der Zee. Zij noemde het ‘te bespottelijk voor woorden’ dat twee jongens waren mishandeld en er eentje zelfs in het ziekenhuis belandde met een hersenschudding. Zij eiste voor de Emmenaar drie weken cel plus drie weken voorwaardelijk en voor de Drachtster een werkstraf van 40 uur plus 40 voorwaardelijk. Rechter Wolters vond de strafeisen ‘te licht’. ‘Ik zie geen enkele rechtvaardiging voor deze mishandelingen’, aldus de rechter.