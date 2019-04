Politiek Smallingerland vierkant achter Lelylijn

Publicatie: wo 03 april 2019 13.53 uur

DRACHTEN - Smallingerland sluit zich aan bij de lobby voor en het onderzoek naar de komst van een treinverbinding tussen de Randstad en Groningen. Met de komst van de Lelylijn komt Drachten aan het spoor te liggen en dat biedt veel kansen om de ontsluiting te verbeteren en de economie te versterken.

Raadsbreed werd er vorige week een motie ingediend. Op korte termijn vinden er gesprekken plaats tussen de gemeenten Emmeloord, Heerenveen, Opsterland en Smallingerland en de provincie over de Lelylijn. De motie is een steun in de rug voor het college van burgemeester en wethouders, dat ook voorstander is.

De politieke partijen zien veel voorbeelden in de komst van een spoorverbinding. "De reistijd van Fryslân naar de Randstad en vice versa kan veel korter. De bereikbaarheid van het Noorden met slechts één spoorwegverbinding via Zwolle is kwetsbaar. Een infra-project als de Lelylijn versterkt de structuur voor het hele Noorden in het algemeen en Drachten in het bijzonder en zal naar verwachting op termijn veel werkgelegenheid opleveren", verklaart Meine Hofman van SmallingerlandsBelang.

De Lelylijn sluit volgens de partijen goed aan op de plannen voor een spoorverbinding vanuit Niedersaksen naar Groningen, die steeds vastere vorm krijgt. Bovendien lost het problemen op met de A7. "De snelweg slibt nu al dicht. Op termijn zeker. Daardoor wordt de A7 steeds onveiliger. De reizigersaantallen van en naar de Randstad worden alleen maar groter. Bovendien is de trein een duurzame manier van vervoer."