Bedrijfsinbraak aan Badweg in Gorredijk

Publicatie: wo 03 april 2019 11.31 uur

GORREDIJK - Er is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken bij een bedrijf aan de Badweg in Gorredijk. De inbraak vond om 2.20 uur plaats.

Bij de politie is aangifte gedaan. Het is onbekend wat de buit is. De politie heeft de zaak in onderzoek.