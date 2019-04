Buitenposter rijdt met ongeldig rijbewijs

Publicatie: wo 03 april 2019 11.30 uur

LEEUWARDEN - Een 50-jarige automobilist uit Buitenpost is dinsdagmiddag door de politie aangehouden. De man reed rond 16.00 uur over het Rietgras in Leeuwarden. Hij had een ongeldig verklaard rijbewijs op zak.

De man moest van de politie zijn auto laten staan. Er is proces-verbaal opgemaakt.