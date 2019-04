Wagenborg test bochtafsnijding vaargeul

Publicatie: wo 03 april 2019 09.48 uur

HOLWERD - De werkzaamheden aan de bochtafsnijding op de vaarverbinding Holwerd - Ameland zijn praktisch afgerond door Rijkswaterstaat. Op vrijdag 12 april is de officiële oplevering en opening van de nieuwe vaargeul.

Testperiode

Doordat de betonning inmiddels is verlegd, varen de schepen van Wagenborg Passagiersdiensten sinds vrijdag door de afgesneden bocht in de vaargeul.

"Wij zullen de komende periode ondervinden hoe de nieuwe bochtafsnijding functioneert en doen praktijkervaring op. Hiermee kan Rijkswaterstaat eventuele puntjes op de i zetten, wanneer dat nodig blijkt. Wij kijken ernaar uit om na oplevering daadwerkelijk profijt te hebben van deze eerste bochtafsnijding!" zegt directeur Ger van Langen.

Vertragingen en kortetermijnoplossingen

De veerboot naar Ameland kampt al langere tijd met vertragingen door de toenemende vaargeulproblematiek. Wagenborg Passagiersdiensten, Rijkswaterstaat en de gemeente Ameland hebben binnen het Open Plan Proces (OPP) vijf maatregelen met elkaar afgesproken om de overlast voor reizigers op korte termijn te beperken. Het afsnijden van deze bocht is één van de twee maatregelen die Rijkswaterstaat voor haar rekening nam.

De rederij heeft drie van de vijf maatregelen inmiddels uitgevoerd. Zo is er een knip van een half uur in de dienstregeling opgenomen, is het logistieke proces rondom laden, lossen en bunkeren geoptimaliseerd en vaart er sinds het voorjaar een sneldienst.