Politieauto's beschadigd bij achtervolging

Publicatie: wo 20 maart 2019 12.21 uur

DAMWâLD - Er was dinsdagavond sprake van een achtervolging in de omgeving van Damwâld met topsnelheden van 200 km/u. De politie achtervolgde een 31-jarige automobilist uit Damwâld. De man was mogelijk onder invloed uit Dokkum vertrokken.

De politie kreeg hierover een melding en besloot de bestuurder op de Centrale As staande te houden. De Damwâldster besloot op dat moment het gaspedaal in te trappen en reed op een zeker moment 200 km/u. De man reed daarna door verschillende dorpen langs de Centrale As. De politie was inmiddels met meerdere auto's aan het achtervolgen en hierbij raakten twee dienstauto's licht beschadigd.

Omdat het rijgedrag van de man zo gevaarlijk was, besloot de politie om in een onopvallend voertuig achter de man aan te rijden. Op enig moment reed hij in een doodlopende stuk van de Gerrit Durkswei te Damwâld. Daar werd het voertuig door de politie klem gereden. De 31-jarige man werd hier aangehouden. Hij verzette zich hevig en moest geboeid naar het cellencomplex te Leeuwarden worden overgebracht.

Het voertuig is in beslag genomen. Er is een onderzoek ingesteld tegen de verdachte. De tenaamgestelde van het voertuig beschikt volgens de politie over een geschorst rijbewijs.

