Auto's in botsing op N381 bij Ureterp

Publicatie: do 14 maart 2019 09.54 uur

URETERP - Op de N381 bij Ureterp kwamen donderdag rond 6.50 uur twee auto's met elkaar in botsing. Door de enorme klap schoot de Volvo van de N381 over een sloot en kwam tot stilstand in het weiland.

Het ambulance- en brandweerpersoneel hebben de bestuurster van de Renault uit het voertuig gehaald en naar de ambulance gebracht voor controle. De politie en Rijkswaterstaat hebben de N381 richting Drachten afgesloten voor het overige verkeer. Door de afsluiting ontstond er een forse file richting Drachten.

Bij de afslag Wijnjewoude werd het verkeer omgeleid over de B weg of over Ureterp. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval. Een berger heeft beide voertuigen weggesleept.

FOTONIEUWS