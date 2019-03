Twee gewonden bij brand in zorgcomplex Appelscha

Publicatie: zo 03 maart 2019 18.30 uur

APPELSCHA - Bij een korte brand in een woning in zorgcomplex De Zeuvenakkers in Appelscha zijn zondagmiddag twee personen gewond geraakt. Het gaat om een bewoner en een medewerker.

Rond 17.30 uur werd de brandweer gealarmeerd voor de brand. Al snel werd na de eerste melding opgeschaald waardoor meerdere ploegen werden opgeroepen. Een half uur later kon het sein 'brandmeester' al gegeven worden. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

De bewoners van de woongroep moesten tijdens de brand worden geëvacueerd. Voor deze zeven bewoners zal intern tijdelijk huisvesting worden gezocht. Trajectum zeuvenakkers is een behandelcentrum voor mensen met licht verstandelijk handicap maar vooral hebben ze gedragproblematiek.

Na het blussen van de brand is de brandweer begonnen met het ventileren van het gebouw.

