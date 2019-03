Politie blust op creatieve wijze bermbrand

Publicatie: zo 03 maart 2019 12.43 uur

KOLLUMERZWAAG - Alsof hij het vaker had gedaan, nam zaterdag een politieman de rol van brandweerman over om een bermbrand te blussen. De brand aan de Miedwei in Kollumerzwaag werd rond 17.15 uur gemeld.

Terwijl de brandweer van De Westereen aanrijdend was, besloot de politie alvast in actie te komen om erger te voorkomen. Een pylon was voldoende om te starten met het bluswerk. In de naastgelegen sloot werd de pylon gevuld om vervolgens het vuur te doven. Al vrij snel was de rietbrand, met een afstand van 150 tot 200 meter, geblust.

De brandweer is nog ter plaatse gekomen maar hoefde niet meer in actie te komen.

FOTONIEUWS