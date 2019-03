Woning loopt flinke schade op bij containerbrand

Publicatie: za 02 maart 2019 18.26 uur

KOLLUM - Aan de Van Limburg Stirumweg in Kollum heeft een woning zaterdagmiddag flinke schade opgelopen bij een containerbrand.

Voorbijgangers zagen veel rook bij de woning vandaan komen, hierop heeft men polshoogte genomen en bleken er drie containers in brand te staan. De bewoners waren ten tijde van de brand niet thuis.

Een buurman was al met een tuinslang in de weer in afwachting van de brandweer. De brandweer was snel ter plaatse en heeft de brand geblust.

De brandweer heeft de woning geventileerd omdat deze vol met rook stond. Stichting Salvage is opgeroepen om de schade op te nemen. De oorzaak van de brand is onbekend.

