Garagebrand geblust in Hurdegaryp

Publicatie: za 02 maart 2019 12.32 uur

HURDEGARYP - De brandweer van Gytsjerk moest zaterdag rond het middaguur uitrukken voor een garagebrand aan de Dr. Plesmanstraat in Hurdegaryp. Bij aankomst van de politie en brandweer bleek dat er niemand thuis was.

Later werd duidelijk dat er brand was ontstaan in één van de containers die tegen het hok stonden. De brandweer heeft de brand geblust en de schuur liep door de brand enige schade op. De politie had - nog voor de aankomst van de brandweer - uit voorzorg een aantal spullen uit de garage gehaald.

FOTONIEUWS