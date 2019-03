Ameland krijgt nieuw klimpark voor toeristen

Publicatie: za 02 maart 2019 11.16 uur

NES (AMELAND) - In het recreatiegebied De Vleijen tussen Nes en Buren op Ameland wordt momenteel een nieuw klimpark aangelegd. Het klimpark wordt in opdracht van Outdoor Ameland gerealiseerd en zal volgens de planning rond de komende Paasdagen (eind april) feestelijk worden geopend.

Met Pasen begint tevens het nieuwe toeristenseizoen. "Voor het Waddeneiland is het klimpark absoluut een nieuwe aanwinst", zegt Pieter Helfrich van Outdoor Ameland. Een dergelijke voorziening voor toeristen bestond er nog niet op het eiland. Helfrich verwacht dan ook dat het nieuwe klimpark het komende toeristenseizoen veel toeristen aantrekt.

De plannen voor een klimpark op Ameland bestonden volgens Pieter Helfrich sinds 2014. Outdoor Ameland heeft in de afgelopen 3 jaar de plannen verder vorm kunnen geven, waardoor het klimpark nu daadwerkelijk wordt aangelegd. Daarmee gaat een wens in vervulling.

Uitbreiding activiteiten Outdoor Ameland

Outdoor Ameland organiseert al langer strandactiviteiten op en bij de Noordzee, zoals kitesurfen. "We wilden onze activiteiten graag verder uitbreiden met een nieuw klimpark. Voor strandactiviteiten ben je vooral afhankelijk van het weer en de wind. Door de komst van het nieuwe klimpark kunnen we nu meer bieden voor toeristen die naar Ameland komen in het zomerseizoen", aldus Helfrich. De locatie, in het recreatiegebied waar het nieuwe klimpark wordt aangelegd, wordt door Outdoor Ameland in de zomermaanden ook gebruikt voor paintball. "Deze activiteit blijft gewoon bestaan voor toeristen, bedrijfsuitjes en onder andere scholen", zegt Helfrich.

Mensen die zomers nu iets extra’s willen ondernemen op hoogte kunnen straks terecht in het nieuwe klimpark in De Vleijen met onder meer een hoogte parcours, klimtoren, abseilen en een vrije val.