Vrouw (76) overvallen in Oudega

Publicatie: vr 01 maart 2019 20.24 uur

OUDEGA - Een 76-jarige bewoonster van een woning aan de Eastersânning in Oudega is vrijdagavond tussen 19.20 uur en 19.50 uur overvallen. De overval vond plaats toen er werd aangebeld en de vrouw de deur opende. De vrouw werd bedreigd met een mes. Tijdens de overval werd de vrouw vastgebonden op een stoel. De overvaller heeft daarna de woning verlaten. Na enige tijd wist de vrouw haar telefoon te bereiken waarop zij 112 kon bellen. De politie heeft haar uit haar benarde positie bevrijd.

De overvaller heeft een onbekend geldbedrag buitgemaakt. De vrouw omschreef de overvaller als volgt: een blanke man met normaal postuur, rond de 1.75m lang, hij droeg een muts en bril, hij had een doek voor zijn gezicht, droeg een zwarte jas en broek, hij sprak gebrekkig Duits en een paar woorden Nederlands.

De politie zoekt dringend getuigen of mensen die informatie hebben aangaande deze laffe overval. Ook doet de politie een beroep op buurtbewoners die in het bezit zijn van een beveiligingscamera om de opgenomen beelden te bekijken of er iets op staat wat mogelijk met deze overval te maken heeft.

De vrouw is bij de overval niet gewond geraakt. De politie is met meerdere eenheden ter plaatse gekomen en er is een onderzoek ingesteld. De straat rondom de woning van de vrouw werd afgezet door de politie.

FOTONIEUWS