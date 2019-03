Verpleger steelt van bejaarde bewoners zorgcentrum

Publicatie: vr 01 maart 2019 12.05 uur

LEEUWARDEN - Een 20-jarige Drachtster had een droom: hij wilde samen met een kameraad naar Australië reizen. Het geld, zo’n 3500 euro, had hij niet één twee, drie voorhanden. Vrijdag moest hij zich voor de rechter verantwoorden omdat hij in augustus en september vorig jaar in krap twee maanden tijd zo’n duizend euro heeft gestolen van bewoners en collega’s van zorgcentrum Stellinghaven in Oosterwolde. Hij was daar werkzaam als verpleger en hij deed schoonmaakwerk.

Potje van personeel

‘Het egoïsme nam de overhand’, zei de Drachtster vrijdag tegen rechter Gustaaf Wijnands. De eerste keer dat hij geld pikte, zag hij een portemonnee liggen. ‘Ik heb er zonder na te denken in gekeken en het geld meegenomen’, zei hij. Ook had hij een graai gedaan in een potje van het personeel, geld dat als dank voor de goede zorgen was geschonken door familie van de bejaarden die in het zorgcentrum wonen. En hij had een tientje uit de beurs van een collega gehaald. Hij was daarbij zeer brutaal te werk gegaan, soms pikte hij geld terwijl de bewoner erbij was.

Excuusbrief

Het ging telkens om relatief kleine bedragen, maar bij elkaar opgeteld had hij toch zo’n duizend euro op zijn eigen bankrekening gestort. Dat geld heeft hij, meteen nadat hij was aangehouden, aan de politie gegeven. Hij had achteraf enorm veel spijt. ‘Ik zal het nooit weer doen’, zei hij berouwvol. Hij heeft tot twee keer toe een excuusbrief geschreven, maar die zou tot nu toe nog niet bij de bewoners terecht zijn gekomen.

Kans op herhaling is klein

Officier van justitie Margreeth Meijer had overwogen om een celstraf te eisen. Dat deed ze niet. ‘Maar het is met de hakken over de sloot’, waarschuwde Meijer. Ze had er zelfs aan gedacht om een beroepsverbod te eisen, zodat de Drachtster nooit weer in de ouderenzorg aan het werk zou kunnen. De verdachte is uit het werk gestapt en de reclassering oordeelde dat de kans op herhaling klein was. Dus eiste de officier een werkstraf van 180 uur en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, met een proeftijd van drie jaar.

Vertrouwen grovelijk geschonden

Rechter Wijnands sprak van ‘een heel ernstig feit’. ‘Het gaat om oude mensen, die afhankelijk van u waren. U heeft hun vertrouwen grovelijk geschonden’. Omdat de Drachtster geen strafblad had en berouw heeft getoond legde de rechter een iets lagere straf op dan de officier eiste. De verdachte moet 150 uur werken. Verder legde Wijnands een voorwaardelijke celstraf op van een maand.