Boete voor aanrijding met scootmobiel

Publicatie: wo 27 februari 2019 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een Kollumerzwaagse (56) die met haar scootmobiel een voetgangster aanreed, is woensdag door de kantonrechter in Leeuwarden bij verstek veroordeeld tot een 150 euro plus 150 euro voorwaardelijk. Het ongeval gebeurde op 23 januari 2017, in de Ljurkstrjitte in De Westereen. De vrouw verklaarde destijds dat ze bij het achteruitrijden de voetgangster niet had gezien. Het slachtoffer kwam ten val en brak haar pols.

Na een maand mocht het gips eraf, maar volgens een brief die de partner naar de rechtbank had gestuurd, durft de vrouw de deur niet meer uit en heeft ze sinds het ongeval last van evenwichtsstoornissen. Het aangeboden schikkingsbedrag, 300 euro, zou het stel niet kunnen betalen. Omdat de Kollumerzwaagse een blanco strafblad had, legde de rechter de helft van de boete voorwaardelijk op.