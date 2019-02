Automobilist eindigt in berm langs A7

Publicatie: wo 27 februari 2019 13.28 uur

TERWISPEL - Een automobilist is woensdag van de autoweg A7 geraakt ter hoogte van Terwispel. De bestuurder reed richting Heerenveen en kwam door een klapband in de linker berm terecht. Na een stuurcorrectie schoot de auto tussen andere voertuigen door naar rechts en eindigde 180 graden gedraaid in de berm.

Een berger is opgeroepen om het voertuig weg te slepen. In de video is (aan linker kant) te zien hoe het ongeluk rond het middaguur plaatsvond.