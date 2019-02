Drachtster is campingplekje kwijt na duwincident

Publicatie: di 26 februari 2019 16.52 uur

LEEUWARDEN - Een 67-jarige Drachtster is dinsdag wegens mishandeling door politierechter Marc Brinksma veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur. Die straf was voor de Drachtster waarschijnlijk niet wat het zwaarst woog: de mishandeling had tot gevolg dat de man zijn plekje op een camping bij Westergeest kwijtraakte, hij moest zijn caravan verkopen. De Drachtster had op 1 september vorig jaar een andere kampeerder, een 81-jarige man uit Rotterdam, van een talud geduwd.

Gedoe om de honden

Er was gedoe om de honden van de mannen: de Drachtster zou de hond van de Rotterdammer een paar schoppen hebben verkocht. Dat gebeurde op de wal van De Zwemmer, een kanaal vlakbij de camping. De Rotterdammer zou de Drachtster een duwtje hebben gegeven, waarop de Drachtster de ander een stevige duw teruggaf. Met als gevolg dat de bejaarde man van de walkant naar beneden rolde.

Deelnemers viswedstrijd

Hij had later pijn aan zijn arm, bloeduitstortingen op zijn borst en een gezwollen elleboog. Getuigen, vissers die meededen aan een wedstrijd, meenden gezien te hebben dat de Drachtster de Rotterdammer een klap had verkocht. Hij zou zelfs een trap hebben uitgedeeld. Dat ontkende de verdachte, de rechter oordeelde dat daar geen bewijs voor was. Het slachtoffer zou nog steeds met de gevolgen kampen. Volgens iemand die hem op de zitting vertegenwoordigde is hij nog altijd onder behandeling.

Geen bewijs voor klap of trap

De Rotterdammer diende een forse schadevergoeding in: hij vorderde maar liefst 30.000 euro smartengeld. Dat vond de rechter te gortig. Brinksma wees 750 euro smartengeld toe en 204 euro voor gemaakte reiskosten. Brinksma ging er vanuit dat de duw heeft geleid tot de val van het slachtoffer. Voor een klap of een trap zag hij te weinig bewijs.