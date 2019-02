Scootmobiel eindigt in Drachtstervaart

Publicatie: di 26 februari 2019 16.33 uur

DRACHTEN - De bestuurder van een scootmobiel is dinsdagmiddag door onbekende oorzaak in de Drachtstervaart beland. De eigenaar had de scootmobiel nog maar drie weken en raakte door onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt. Hij eindigde met scootmobiel in het water.

Het slachtoffer is uit het water gehaald en daarna door de politie thuisgebracht. Een berger heeft de scootmobiel uit het water getakeld.

