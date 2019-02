Burgemeester sluit drugspand in Drachten

Publicatie: di 26 februari 2019 16.15 uur

DRACHTEN - Op last van burgemeester Van Mourik van de gemeente Smallingerland is maandag een woning aan de Alferhof te Drachten gesloten voor de duur van drie maanden. Reden voor de sluiting is het aantreffen van een handelshoeveelheid drugs in de woning.

De sluiting van panden waarin drugs wordt geteeld dan wel verhandeld moet drugscriminaliteit tegen gaan en de veiligheid en leefbaarheid in de woonwijken en samenleving verbeteren. Het handhavingsbeleid van de gemeente op basis van art 13b Opiumwet is daarop ingericht.

