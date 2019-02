60 km zone op de Van Harinxmaweg bij Olterterp

Publicatie: di 26 februari 2019 16.04 uur

BEETSTERZWAAG - Het gedeelte op de Van Harinxmaweg tussen Beetsterzwaag en het Witte Huis wordt een 60-km zone. Op de Van Harinxmaweg mengt gemotoriseerd verkeer zich op het kruispunt Aldhof met fietsverkeer. Omwonenden en plaatselijk Belang Olterterp hebben bij de gemeente aangegeven dat er regelmatig verkeersonveilige situaties ontstaan. Daarom is nu besloten om de maximumsnelheid te verlagen.

Naast het inrichten van de 60-kilometerzone worden de fietspaden verbreed en komen ook de brommers op de Van Harinxmaweg te rijden. Met een smiley wordt het verkeer geattendeerd op de gewenste snelheid.

Verandering van de voorrangssituatie

Verkeer van rechts heeft in een 60-kilometerzone voorrang. Dit betekent dat al het verkeer van rechts op het Aldhof voortaan ook voorrang heeft. Dus ook de fietsers. Om de weggebruiker te attenderen op de gelijkwaardigheid van de kruisingen wordt een afwijkende kleur asfalt aangebracht. Wethouder Anko Postma: "We blijven continu werken aan het vergroten van de verkeersveiligheid in Opsterland. Het inrichten van een 60-kilometerzone en het aanpassen van het kruispunt is daar een voorbeeld van."

Planning

Het inrichten van de 60-kilometerzone start na de bouwvakvakantie en is naar verwachting in oktober afgerond.