Dokkumer rijdt onder invloed van wiet in de auto

Publicatie: di 26 februari 2019 13.26 uur

LEEUWARDEN - Een 19-jarige automobilist uit Dokkum is maandag om 0.20 uur door de politie aangehouden omdat hij onder invloed van wiet in de auto reed. De staande houding vond plaats op de Snekertrekweg in Leeuwarden.

Uit de speekseltest bleek dat hij THC had gebruikt. Aan het bureau volgde een bloedproef en hij kreeg een rijverbod van 24 uren.