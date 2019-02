Mini buitgemaakt bij woninginbraak in Drachten

Publicatie: di 26 februari 2019 07.39 uur

DRACHTEN - In de afgelopen voorjaarsvakantie is er aan de Stationsweg in Drachten ingebroken in een woning. De gehele woning is doorzocht en uiteindelijk is de Mini Cooper van de bewoners gestolen.

Het voertuig heeft het kenteken 56-PZV-1. De politie is opzoek naar mensen die het voertuig hebben gezien of iets hebben gezien rondom de woning. De inbraak is gepleegd tussen zondag 17 februari 04.20 uur en zaterdag 23 februari 01.00.