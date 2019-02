Bestelbus in vlammen op aan de Knobben in Drachten

Publicatie: di 26 februari 2019 07.24 uur

DRACHTEN - Op de Knobben in Drachten is maandagavond rond half 12 een bestelbus in vlammen op gegaan. Tijdens het rijden zag de bestuurder ineens rook in zijn voertuig en besloot deze aan de kant te zetten. Even later stond de hele bus in brand.

Vlak voor de brandweer arriveerde ontplofte de dieseltank. Hierdoor ontstond brand in de berm langs de weg. Na een half uur kon de ter plaatse gekomen brandweer na bluswerkzaamheden weer terug naar de kazerne. Het uitgebrande voertuig is opgehaald door een berger.

