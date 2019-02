Forse rietbrand bij Kollum

Publicatie: ma 25 februari 2019 17.59 uur

KOLLUM - De brandweer van Kollum werd maandagmiddag opgeroepen voor een buitenbrand aan de Lauwersmeerweg bij Kollum. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleken in een weiland enkele meters gedroogd riet in brand te staan.

In het weiland waren meerdere brandjes. Op sommige plekken sloegen vlammen enkele meters omhoog. De rook van de brand was in wijde omgeving te zien en te ruiken. De brandweer heeft het vuur gedoofd met vuurzwepen. Hoe de brand is ontstaan is onbekend.

FOTONIEUWS