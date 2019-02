Wietteler pleegt inbraak in kantine SC Veenwouden

Publicatie: ma 25 februari 2019 16.40 uur

LEEUWARDEN - In krap veertien dagen tijd kwam een Feanwâldster (27) vorig jaar september tot twee keer toe met de politie in aanraking. Het ging niet om kleine vergrijpen: medio september vond de politie in de woning van de man - hij woonde toen nog in Leeuwarden – een hennepkwekerij met 101 planten. Elf dagen later werd hij vrijwel op heterdaad betrapt na een inbraak in de kantine van SC Veenwouden. Maandag moest de Feanwâldster, hij woont nu weer bij zijn ouders, zich voor de rechter verantwoorden.

70.000 euro in het rood

De Feanwâldster was drugsverslaafd en hij had financiële problemen, volgens eigen zeggen staat hij zo’n 70.000 euro in het rood. Via via was hij met mensen in aanraking gekomen die in de hennep zaten. Die personen, namen weigerde hij te noemen, bouwden in zijn woning aan de Brederostraat in Leeuwarden een wietplantage. De stroom werd illegaal afgetapt. Na een anonieme tip kwam de politie de kwekerij op het spoor. De planten waren net geoogst toen de politie aan de deur kwam, in een kamer lag nog 150 gram hennep te drogen.

Bivakmuts en werkhandschoenen

In de woning vond de politie een busje pepperspray. De Feanwâldster zei dat hij 500 euro had gekregen. Zoals in Leeuwarden te doen gebruikelijk bij wietplantages werd hij uit de woning gezet. Hij moest terug naar Feanwâlden. Hij was nog maar bij zijn ouders ingetrokken amper toen de politie hem ‘s nachts om half vier tegen het lijf liep: in een fietsenstalling zat hij aan een scooter te morrelen. Hij droeg een bivakmuts en werkhandschoenen. Dat was verdacht. Bij nader onderzoek bleek hij ook inbrekersgereedschap bij zich te hebben.

Op zoek naar geld

En hij had een laptop, een acculader en een router bij zich, in een tas. Op de laptop zat een sticker van SC Veenwouden. De spullen waren afkomstig uit de kantine van de voetbalclub. De Feanwâldster erkende dat hij had ingebroken. Hij was op zoek naar geld. Toen de kassa leeg bleek te zijn, had hij de spullen meegenomen in de hoop ze te kunnen verkopen. Bij de fouillering vond de politie ook nog een ploertendoder, een wapen dat verboden is. De Feanwâldster liep nog in een proeftijd. Die voorwaardelijke straf, een werkstraf van 20 uur, moet ij alsnog uitvoeren.

Meewerken aan klinische opname

Voor de hennep en de inbraak kreeg hij een werkstraf van 150 uur plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. Hij moet zich melden bij de verslavingszorg. Als dat nodig wordt gevonden, moet hij meewerken aan een klinische opname. Gedurende de proeftijd – drie jaar- mag hij geen alcohol en drugs gebruiken. Ook krijgt hij hulp bij het oplossen van de schulden. De 500 euro die hij ‘verdiende’ aan de hennepkwekerij moet hij terugbetalen.