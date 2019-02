Eastermarder rijdt onder invloed van THC

Publicatie: zo 24 februari 2019 20.04 uur

LEEUWARDEN - Een 22-jarige automobilist uit Eastermar is zondag door de politie aangehouden omdat hij onder invloed van THC in de auto zat. De man werd rond 15.10 uur op de Franklinkstraat gecontroleerd. Een speekseltest liet zien dat de man onder invloed van THC was.

Aan het bureau volgde een bloedproef. De Eastermarder kreeg hij een rijverbod voor 24 uren.