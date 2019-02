Brandweer rukt uit voor vreemde lucht in Gorredijk

Publicatie: za 23 februari 2019 21.26 uur

GORREDIJK - De brandweer van Gorredijk werd zaterdagavond gealarmeerd voor een vreemde lucht op de Stokerij in Gorredijk. Er was een sterke brandstoflucht te ruiken in meerdere woningen.

Toen de brandweer ter plaatse was, zijn ze op onderzoek uitgegaan en kwam ze een put tegen waar mogelijk brandstof in was geloosd.

De gemeente is opgeroepen om de geloosde brandstof op te ruimen en het riool door te spoelen. De politie kwam ter plaatse om een onderzoek in te stellen.

