Ford Sierra botst op stilstaande trailer

Publicatie: za 23 februari 2019 17.27 uur

KOOTSTERTILLE - Een man en een vrouw zijn zaterdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Westkern in Kootstertille. De bestuurder van een Ford Sierra reed met flinke vaart tegen een stilstaande trailer. Een remspoor van zo’n 20 meter is stille getuige.

Het ongeval vond rond 16.50 uur plaats. Het ging mis nadat de bestuurder, wonend in Kootstertille, door een bocht was gereden. Mogelijk werd hij mede door de laagstaande zon verblind. Een frontale botsing met de stilstaande trailer, die aan de kant van de weg stond, was het gevolg. Er stonden twee trailers langs de weg geparkeerd en door de klap kwamen de trailers zelfs ‘in elkaar vast’ te zitten.

Twee ambulances kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Ook de brandweer werd gealarmeerd maar hun inzet bleek achteraf niet nodig te zijn. De politie heeft het ongeval verder afgehandeld.

De auto was deze zaterdag net van eigenaar gewisseld. Om 12.05 uur werd de laatste tenaamstelling gedaan en vijf uur later was het voertuig total-loss.

