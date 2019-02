Diesellekkage na aanrijding met betonpaal

Publicatie: za 23 februari 2019 14.10 uur

DOKKUM - Een vrachtwagen heeft zaterdag op de Altenastreek in Dokkum diesel verloren nadat de chauffeur op de kruising van de Westerissestraat en de Altenatreek over een betonnen paaltje was gereden.

De brandstoftank van de aggregaat van de koeling werd geraakt en er ontstond een gat onderin de tank. Ook een fietsvanger aan de zijkant van de vrachtwagen raakte beschadigd.

De brandweer van Dokkum kwam ter plaatse en heeft de diesel opgevangen in bakken. Later werd de diesel door een kolkenzuiger van de gemeente opgeruimd. De brandweer heeft, nadat de tank bijna leeg was, zand in de tank gedaan waardoor er geen lekkkage meer was.

De chauffeur, die nog bij twee klanten moest leveren, kon zijn weg vervolgen.

