Henk de Jong presenteert boek Jerrie de Boer

Publicatie: za 23 februari 2019 13.15 uur

DRACHTEN - In de kantine van voetbalclub Drachtster Boys werd vrijdagavond het boek van de Drachtster schrijver Jerrie de Boer gepresenteerd. Voormalig trainer van Drachtster Boys Henk de Jong gaf de aanwezigen vast een voorproefje op de verhalen in het boek Thalenpark.

Het boek is een bundeling van korte verhalen, columns en voorbeschouwingen. Ze gaan over persoonlijke belevenissen, voetbal, vakanties en popmuziek. De Boer zegt zelf over zijn boek: "Door het boek te lezen leer je mij en jezelf beter kennen."

Thalenpark

De titel van het boek is Thalenpark geworden, omdat De Boer het iets typisch Drachtsters vindt en het goed klinkt als titel. De illustratie op de voorkant van het boek is gemaakt door een oud teamgenoot van De Boer, namelijk door Roelof Wijtsma.

Totstandkoming

De avond begon met een openingswoord van Gerrit Brand, namens de uitgeverij. Daarna werd schrijver Jerrie de Boer geïnterviewd door een goede vriend van hem, Simon Kooistra. Verhalen van vroeger en de totstandkoming van het boek kwamen voorbij.

Presentatie van het beok

Toen was het woord aan huidig trainer van De Graafschap Henk de Jong. Hij vertelde een aantal verhalen uit het boek van De Boer. Daarnaast vertelde hij ook over de band die hij met de schrijver heeft en sprak lovende woorden over De Boer als mens.

Debuut

Een van de anekdotes van De Jong ging het over debuut van Jerrie de Boer. Hij deputeerde toen namelijk in het eerste elftal van Drachtster Boys onder leiding van Henk de Jong. Maar de trainer was destijds niet van alles op de hoogte. “Als ik vooraf had geweten dat hij voor de wedstrijd al een paar biertjes op had… dan had ik hem al veel eerder laten debuteren” sprak Henk de Jong grappend.

Signeersessie

Na het officiële gedeelte was er de mogelijkheid om het boek Thalenpark te kopen. Daarnaast kon deze ter plekke worden gesigneerd door schrijver Jerrie de Boer. En uiteraard was de bar geopend voor een drankje.

