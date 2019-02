IJsfontein 11 fountains over de finish in Dokkum

Publicatie: vr 22 februari 2019 18.55 uur

DOKKUM - Hoewel de finish van de Elfstedentocht natuurlijk in Leeuwarden is, was deze vandaag even in Dokkum. Als laatste van de fonteinen van het 11fountains project werd vanmiddag in Dokkum na 9 maanden vertraging dan eindelijk de ijsfontein in gebruik genomen.

Werden op 18 mei 2018 de andere 10 fonteinen al in gebruik genomen, de fontein van Dokkum kon vanwege de complexiteit niet op tijd worden opgeleverd. De bijna 7 ton kostende fontein werd hierdoor ook veel duurder dan de 4,7 ton die was begroot.

Wethouder Pytsje de Graaf, gedeputeerde Sietske Poepjes en beeldend kunstenaar Birthe Leemeijer openden vanmiddag, voor zover bekend, de eerste ijsfontein in de wereld. De energie voor de fontein wordt onder andere opgewekt door zonnepanelen die hiervoor op het gemeentehuis zijn geplaatst.

De ijsfontein zal geen dag hetzelfde zijn. Onder invloed van de temperatuur, de luchtvochtigheid, zon en wind, groeit en smelt het ijs. De vorm van de fontein is zo gemaakt dat met de beschikbare energie een maximale hoeveelheid ijs kan worden gevormd.

Met de komst van de ijsfontein is ook een einde gekomen aan de herinrichting van de Markt. De parkeerplaatsen die verloren gingen voor de herinrichting zijn nog niet gecompenseerd.

FOTONIEUWS