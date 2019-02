Drietal opgepakt in drugsonderzoek

DOKKUM - Een drietal is vorige week door de politie opgepakt in Dokkum en De Westereen in verband met een onderzoek naar harddrugs. De politie laat weten dat twee verdachten uit Dokkum komen. De drie zijn in de leeftijd van 25 tot 60 jaar.

Nadat er 'signalen binnenkwamen' bij de politie is het onderzoek van start gegaan. De drie verdachten kwamen op een zeker moment in beeld en het vermoeden bestaat dat zij de afgelopen jaren harddrugs hebben verkocht.

De drie mannen zijn woensdag aan de rechter voorgeleidt om te beoordelen of ze langer vast moeten blijven zitten. Deze besloot dat de drie mannen in ieder geval voor 90 dagen in bewaring werden gesteld. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.