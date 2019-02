Impasse voormalige zwembadlocatie doorbreken

NES (AMELAND) - De gemeente Ameland wil een frisse start maken met de ontwikkeling van het voormalige zwembadterrein in Nes. Het college van B&W stelt de raad voor te onderzoeken onder welke voorwaarden een wellness-voorziening haalbaar is. Mocht dat onderzoek negatief uitpakken, dan zijn er twee alternatieven.

Het college wil in eerste instantie de realisatie van een wellness-voorziening op de locatie van het voormalige zwembad in Nes onderzoeken. Die voorkeur is gebaseerd op het verleden; het wellness-concept heeft altijd brede steun gehad bij de gemeenteraden die zich er de afgelopen jaren over hebben gebogen. Bovendien past een wellness-functie binnen het geldende bestemmingsplan en is het in overeenstemming met de Structuurvisie Ameland en de Nota verblijfsrecreatief beleid.

Mocht uit het onderzoek blijken dat de wellness-plannen economisch niet haalbaar zijn binnen de grenzen die de gemeenteraad stelt, dan is ook het vervolg duidelijk. In dat geval volgt een korte verkenning van de mogelijkheden van andere toeristische of recreatieve voorzieningen die de aantrekkingskracht van het Amelandse aanbod versterken. Zijn ook die niet haalbaar, dan gaan de gemeente en de projectontwikkelaar het gesprek aan over een andere invulling van het gebied.

Het college wil met deze aanpak duidelijk krijgen binnen welke grenzen de projectontwikkelaars hun plannen kunnen uitwerken. Zo is er een grotere kans dat er een plan komt dat op een brede meerderheid kan rekenen in de raad. Daarmee zou na vele jaren een einde komen aan de desolate situatie in het gebied. Het college streeft ernaar om de resultaten van het onderzoek naar de voorkeursvariant in september aanstaande te kunnen aanbieden.