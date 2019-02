Partnership Ferwerda Beveiliging en Museum Dr8888

Publicatie: do 21 februari 2019 21.42 uur

DRACHTEN - Ferwerda Beveiliging uit Drachten is voor onbepaalde tijd een partnership aangegaan met Museum Dr8888. Speciaal in het kader van deze samenwerking overhandigt museumdirecteur Paulo Martina op donderdag een handgemaakt Rinsemastoeltje en een luxe plaquette van plexiglas ‘Partnership’ aan Bauke Ferwerda, algemeen directeur van Ferwerda Beveiliging.

Taken Ferwerda Beveiliging

Na de opheffing van de SVS eind 2017 heeft Ferwerda Beveiliging de alarmopvolging van Museum Dr8888 overgenomen. Daarnaast levert het beveiligingsbedrijf stagiaires die bij het museum praktijkervaring opdoen in zowel receptiewerkzaamheden (Hospitality) als in beveiligingswerkzaamheden. Zowel Museum Dr8888 als Ferwerda zijn erg blij met deze samenwerking. Het levert beide partijen wat op. Na een pilot-periode willen het museum en Ferwerda Beveiliging nu de samenwerking verduurzamen.