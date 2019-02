Pakketberzorger te hard over Centrale As

Publicatie: do 21 februari 2019 17.02 uur

NIJEGA - Een 21-jarige pakketbezorger van DHL is donderdagochtend door de politie staande gehouden. Deze jongeman viel op door zijn rijgedrag en snelheid, waarna een motoragent hem aan de kant zette.

De Drachtster reed in een bezorgbusje over de Centrale As in de richting van Burgum. De beginnende bestuurder reed meer dan 30 km/u te hard, maar kwam gecorrigeerd uit op 29 km/u te hard. De bezorger bleef hierdoor net onder de grens om een punt van zijn rijbewijs te verliezen.

Op deze weg geldt een maximum snelheid van 100 km/u. De 21-jarige bezorger kan binnenkort een forse boete op zijn deurmat verwachten.