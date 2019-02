Bouwcontainer in brand in Drachten

Publicatie: do 21 februari 2019 16.30 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten moest donderdagmiddag in actie komen voor een containerbrand. Aan de Slag in Drachten stond een bouwcontainer in brand.

De spuitgasten hadden weinig moeite met het blussen van de brandende container. Bij de brand kwam veel rook vrij en brandstichting wordt niet uitgesloten.