Kijk live mee met inschuiven verkeerstunnel

Publicatie: do 21 februari 2019 11.50 uur

HURDEGARYP - De spoorwegovergang van Hurdegaryp maakt plaats voor een onderdoorgang. De verkeerstunnel wordt donderdag vanaf 13.00 uur ingeschoven vanaf de zijkant. De constructie stond hier in de afgelopen dagen al klaar.

ProRail heeft met aannemer Heijmans en BAM in de afgelopen dagen het spoor verwijderd. Vanaf 13.00 uur is het tijd om de tunnel in te schuiven. De voetgangerstunnel bij Feanwâlden is donderdagochtend vroeg al succesvol ingeschoven.

Klik hier voor de live-beelden van de webcam