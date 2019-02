Spoor bij Hurdegaryp succesvol verwijderd

Publicatie: wo 20 februari 2019 17.34 uur

HURDEGARYP - Het spoor bij treinstation in Hurdegaryp is deze week succesvol verwijderd. Het spoor bij de spoorwegovergang is verwijderd voor de plaatsing van een onderdoorgang. Nadat het spoor werd verwijderd, is begonnen met het graven.

Donderdag zal vanaf ongeveer 13.00 uur begonnen worden met het inschuiven van de onderdoorgang. Hij wordt dan op de juiste plek gezet en vervolgens wordt het spoor weer teruggeplaatst. Als alles succesvol verloopt, dan kunnen maandag a.s. weer treinen rijden tussen Leeuwarden en Buitenpost.

Het treinverkeer ligt tot die tijd plat tussen deze twee plaatsen. Arriva zet bussen in. Ook kunnen automobilisten vanuit Hurdegaryp niet richting Leeuwarden rijden. Verkeer moet omrijden via de ovonde.

FOTONIEUWS