Dokkumer (22) trapte meisje (18) tegen het hoofd

Publicatie: wo 20 februari 2019 16.55 uur

LEEUWARDEN - Een 22-jarige Dokkumer zou in de nacht van 1 juli vorig jaar een 18-jarige meisje ernstig hebben mishandeld. Op de Markt in zijn woonplaats zou de Dokkumer het op de grond liggende meisje zeker driemaal tegen het hoofd hebben getrapt. Vlakbij de slaap, volgens een getuige. Het slachtoffer en een tweede getuige hebben iets soortgelijks verklaard. De verdachte ontkende in alle toonaarden. ‘Ik heb niks gedaan’, zei hij woensdag herhaaldelijk tijdens de behandeling van de strafzaak bij de Leeuwarder rechtbank.

Tegen het hoofd geschopt

Eerder die avond had hij woorden gehad met het meisje. Na een woordenwisseling kwam het bij de woning van de Dokkumer, hij woont aan de Markt, tot een confrontatie. De verdachte zou het meisje de gang in hebben getrokken en hebben geslagen. Nadat het meisje ten val kwam, zou hij haar tot drie keer toe tegen het hoofd hebben geschopt. Eerder die avond was er ook al een voorval geweest in een café: de verdachte zou iets hebben geroepen over dat hij een wapen had.

Wapen met een demper

Iets soortgelijks zou hij ook tegen de portier hebben gezegd: ‘Ik heb een wapen met een demper erop’. De portier had ook nog verklaard dat de verdachte vervelend kan worden als hij drank op heeft. Niets van waar, volgens de Dokkumer. Hij heeft na de mishandeling een poosje vastgezeten. Hij kwam weer op vrije voeten, mits hij zich aan een aantal voorwaarden hield. Eén van die voorwaarden was dat hij niet zou drinken. Daar hield hij zich niet aan, hij werd betrapt toen hij met vrienden zat te drinken.

Weinig zelfinzicht

Hij laat zich sowieso slecht sturen. De Dokkumer heeft een IQ van 57 en hij heeft PDD-NOS, een vorm van autisme. Na een eerdere veroordeling – voor huiselijk geweld- moest hij zich bij Trajectum melden, een instelling die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt. Van de 26 afspraken die hij had bij Trajectum had hij zich 11 keer afgemeld. Volgens de jeugdreclassering zou hij eigenlijk niet zelfstandig moeten wonen en heeft hij op allerlei gebieden hulp en begeleiding nodig. Hij heeft weinig zelfinzicht en hij heeft moeite zijn agressie in goede banen te leiden.

‘Ik red mij wel’

Ook het alcoholgebruik is volgens de reclassering problematisch. De kans dat de Dokkumer nogmaals de fout in gaat, wordt als hoog ingeschat. Alle adviezen zijn aan dovemansoren gericht, de verdachte wil er niets van weten. ‘Ik red mijzelf wel’, zei hij. Die starre houding plaatste officier van justitie Johan Stoffels voor een voldongen feit. De officier ging er vanuit dat het verhaal van het slachtoffer en de getuigen de juiste versie was van het gebeurde. Door het meisje tegen het hoofd te trappen, in de buurt van de slaap, had de verdachte zich volgens de officier schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag. Dan mag er volgens de wet geen werkstraf geëist worden. Omdat de Dokkumer nergens aan mee wil werken, had het ook geen nut om een voorwaardelijke straf te eisen. Stoffels eiste negen maanden jeugddetentie.

De Leeuwarder rechtbank doet op 6 maart uitspraak.