Enorme stank trekt over Burgum

Publicatie: zo 17 februari 2019 22.35 uur

BURGUM - Een enorme golf van stank trok zondagavond over Burgum. De stank was zo heftig dat het penetreerde in de woningen van mensen die in Burgum wonen. In de middag was de geur al te ruiken maar in de avond werd het alleen maar sterker. De stank trekt noordelijk en lezers melden dat het ook te ruiken is in Noardburgum en De Westereen.

De oorzaak van de stank is nog onduidelijk maar het betreft waarschijnlijk de 'bekende' geur afkomstig van de 'stinkfabriek' Sonac. Bij de provincie Fryslân zijn tientallen telefoontjes binnengekomen met meldingen over de stankoverlast.

Mensen die overlast ervaren, kunnen bellen met het provinciale milieu-alarm nummer 058-212 2422. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.