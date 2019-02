Auto knalt op bankstel op Centrale As bij Dokkum

Publicatie: zo 17 februari 2019 20.55 uur

DOKKUM - Op de Centrale As N356 bij Dokkum vond zondagavond een bijzondere aanrijding plaats. Een auto was in botsing gekomen met een bankstel.

De auto reed over de Centrale in noordelijke richting toen deze tussen Damwâld en Dokkum op een obstakel botste. Er bleek een bankstel op de weg te liggen, die net daarvoor mogelijk van een aanhangwagen was gevallen.

De auto raakte beschadigd en moest door een bergingsbedrijf worden afgesleept. Er raakte niemand gewond. Ten tijde van de berging was één rijstrook afgesloten.

Een man die langs de Centrale As in de berm bij het bankstel stond, is door de politie meegenomen voor verhoor.

