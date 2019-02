Storing in pomp was oorzaak water in tunnel

Publicatie: wo 13 februari 2019 18.13 uur

HURDEGARYP - De oorzaak van het water in de tunnel van de rondweg van Hurdegaryp is bekend. De provincie Fryslân heeft bekendgemaakt dat het een storing betrof in de pomp. Door het defect werd er geen water weggepompt en bleef het water op de rijstrook staan.

Voor de veiligheid werd de rijstrook afgezet en inmiddels is het probleem verholpen. De afzetting is opgeheven.