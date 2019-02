Berger bergt in sloot geraakte berger

Publicatie: wo 13 februari 2019 11.37 uur

WâLTERSWâLD - Een ongeluk zit soms in een klein hoekje en kan iedereen overkomen. Zo ook een bergingsbedrijf dat normaliter in actie komt om auto's uit de sloot te takelen, na een ongeval.

In de bocht van de Broekloane met de Miedloane tussen Wâlterswâld en De Westereen ging het woensdagochtend mis. De bergingstruck vervoerde een voertuig en op de klinkerweg kwam de chauffeur in de slip. De berger kwam in de berm terecht en eindigde in de sloot.

De bergingsauto moest vervolgens door twee grotere bergingtrucks van Broekhuizen uit de sloot worden gehaald. De eigenaar van het bergingsbedrijf laat weten dat bij het ongeval niemand gewond is geraakt. De bergingsauto liep lichte schade op. Het voertuig werd vakkundig uit de sloot getakeld.

