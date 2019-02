Smallingerland treft schikking met Wind Groep

Publicatie: di 12 februari 2019 18.54 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland heeft een schikking getroffen met de Wind Groep in Drachten. Er staan sinds 2012 diverse vorderingen open bij de BV's van de Wind Groep in verband met het project Drachtstervaart. Het betreft onder andere de in 2012 overeengekomen voorfinanciering van de heropening van het Moleneind en de ontbinding van de projectovereenkomst over woningbouw in Drachtstervaart West.

Omdat van deze vorderingen onzeker was of betaling zou plaatsvinden, is destijds een voorziening in de gemeentelijke begroting opgenomen. Uit gesprekken met de directie van Wind Groep en de consultatie van een juridisch adviseur blijkt dat betaling van de betreffende vorderingen nu en in de toekomst niet mogelijk is. Ook het aanvragen van een faillissement zal niet leiden tot betaling en wel tot veel kostbare en langdurige juridische procedures.

Het college van B&W is daarom een schikking overeengekomen waarbij de Wind Groep een bedrag betaalt en waarbij beide partijen de boeken sluiten. De raad heeft inmiddels een toelichtende brief ontvangen van het college over het bereikte akkoord. De gemeente houdt onder de pet om hoeveel geld het gaat.

Burgemeester Tom van Mourik: "We maken nu schoon schip. Niets doen is geen optie, dan lopen de kosten de komende jaren verder op. Verdere procedures kosten handen vol geld en zullen niet tot vergoedingen aan de gemeente leiden. De nieuwe raad en het nieuwe college zijn met deze schikking van deze vervelende situatie af."