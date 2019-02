Boete voor mishandeling op Dodo Festival

Publicatie: di 12 februari 2019 17.59 uur

LEEUWARDEN - Voor een mishandeling op 26 augustus 2017 tijdens het Dodo Festival in Bakkeveen is een inwoner van Wolvega (26) dinsdag door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot een 300 euro. De Wolvegaster had een andere man tegen de grond geslagen. Volgens de Wolvegaster belaagde de man zijn ex-schoonzus. Nadat de man erop werd aangesproken dat hij een vrouw een duw had gegeven, zou hij met gebalde vuisten tegenover de schoonzus hebben gestaan.

Zeven hechtingen

De Wolvegaster bedacht zich niet en haalde uit. De klap kwam had aan: het slachtoffer had een wond bij de rechter wenkbrauw die met zeven hechtingen dichtgemaakt moest worden. Volgens hem had hij vanuit het niets een harde klap gekregen nadat hij per ongeluk tegen een vrouw was aangelopen. De Wolvegaster en diens advocaat Robert Snorn vonden dat er sprake was noodweer. De man zei dat hij had gehandeld om zijn schoonzus te beschermen.

‘Geen vechtersbaas’

Zijn advocaat zei dat zijn cliënt ‘geen vechtersbaas’ was. Hij noemde het verhaal van de Wolvegaster ‘aannemelijk’. Getuigen, twee vrouwen, die dicht op de situatie hadden gestaan, hadden niets gezien. ‘Opvallend’, vond de rechter. Een andere getuige, iemand die als vrijwilliger aan het festival was verbonden, had gezien dat de Wolvegaster meteen een klap had uitgedeeld. Officier van justitie Ger Strootker zag geen noodweer.



Sprake van een fout

‘Er waren legio andere mogelijkheden om in te grijpen’, aldus de officier. Hij eiste een boete van 500 euro, hetzelfde bedrag had de Wolvegaster ook al aangeboden gekregen in de vorm van een schikking. De rechter maakte er 300 euro van. Post hield er rekening mee dat de Wolvegaster een blanco strafblad had en dat er sprake was van een fout . ‘Die u gewoon is overkomen’. De Wolvegaster moet nog wel een schadevergoeding van 474 euro betalen, waarvan 300 euro smartengeld.