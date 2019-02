Fietsenstalling Noordkade in Drachten afgebroken

Publicatie: vr 01 februari 2019 18.15 uur

DRACHTEN - Deze week werd de bekende fietsenstalling aan de Noordkade in Drachten afgebroken. Vrijdag werd het hokje zelf in een paar uur uit elkaar gehaald. Eerder deze week was het hekwerk al weggehaald.

Voorheen werd de fietsenstalling veelvuldig gebruikt. Dit werd minder sinds de komst van de grotere variant bij het busstation aan het van Knobelsdorffplein. Zodra het weer het toelaat zal de plek bestraat worden in dezelfde kleur als de omgeving.