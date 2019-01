Opdooischade: straat in De Westereen afgesloten

Publicatie: za 26 januari 2019 15.23 uur

DE WESTEREEN - De gemeente Dantumadiel heeft zaterdag aan het begin van de middag De Ferlinge Stasjonsstrjitte in De Westereen volledig afgesloten voor het doorgaand verkeer. De gebeurden met borden en hekken.

De aanleiding voor de afsluiting is opdooischade. Op meerdere plekken zijn de klinkers door de dooi omhoog (of omlaag) komen te staan. Dit komt doordat het ijs onder de straatklinkers is gedooid. Er ontstaan hier een onstabiele ondergrond waardoor de stenen wegzakken en op andere plekken omhoog komen.

Diverse auto’s zijn door de scheve stenen beschadigd. Een bewoonster besloot de gemeente te bellen waarna de weg werd afgesloten. De buurtbewoonster laat deze site weten dat de problemen zich elke winter opnieuw voordoen als het gaat dooien. Vorig jaar heeft de gemeente de straat op meerdere plekken al eens gerepareerd.

Een alternatieve route voor het verkeer is op de Oostelijke rondweg. Wanneer de weg herstraat wordt, is nog onbekend.