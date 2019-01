Verdachte raakt maand na controle rijbewijs kwijt

Publicatie: vr 18 januari 2019 11.55 uur

ZWAGERBOSCH - Op maandag 10 december 2018 werd een bestuurder gecontroleerd in Zwagerbosch. De agenten hadden het vermoeden dat de man onder invloed was. Een blaastest wees op niets, maar de speekseltest gaf aan dat de man onder invloed van verdovende middelen was.

Vervolgens is bij de 31-jarige man uit Burgum bloed afgenomen en dat is opgestuurd naar het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut. Ruim een maand later kwamen de resultaten terug en bleek hij 850 microgram amfetamine in zijn bloed te hebben. Dat terwijl slechts 50 microgram is toegestaan. Er wordt een proces-verbaal opgemaakt en de verdachte zijn rijbewijs is ingevorderd.