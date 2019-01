Twee verdachten opgepakt in Morra

Publicatie: wo 02 januari 2019 10.53 uur

MORRA - De politie heeft twee verdachten opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Nutte Cuperus uit Morra. Dat meldt de Leeuwarder Courant. De man kwam op Oudejaarsdagavond om het leven bij het afsteken van vuurwerk.

Het gaat om twee inwoners van Morra. De twee waren in de buurt tijdens het incident. Het is niet duidelijk wat de twee hebben gedaan. Wel is duidelijk dat er op illegale wijze verkregen professioneel vuurwerk is gebruikt.

De twee worden woensdag door de politie verhoord. Er wordt gekeken of hun verklaringen overeenkomen met die van getuigen.